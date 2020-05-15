На уральском заводе проверяют все аппараты ИВЛ после пожаров

Сразу в двух больницах горела техника.

Об этом стало известно 15 мая. Обо всем сообщил глава Минпромторга Денис Манутров, пишут РИА Новости. Все аппараты искусственной вентиляции легких на «Уральском приборостроительном заводе» проходят тщательные проверки. Их используют около ста часов в разных режимах, чтобы понять, все ли с ними в порядке и выдержат ли они нагрузку.

«Могу сказать, что все эти требования и нормы, конечно же, обеспечиваются на предприятии, потому что это связано, в первую очередь, со здоровьем людей»,

— заявил Мантуров.

Напоминаем, что аппараты загорелись сразу в двух больницах- в Москве и Санкт-Петербурге. Первый инцидент произошел в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого девятого мая, второй в больнице Святого Георгия 12 мая. В результате погибли шесть человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росздравнадзор приостановил использование аппаратов ИВЛ с уральского завода.