В пожаре на Среднеохтинском пострадали три человека

Они находились этажом выше и надышались дымом.

Об этом стало известно сегодня, 16 мая. Обо всем сообщили в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось на Среднеохтинском проспекте в доме номер 48. Там горела двухкомнатная квартира, огонь успел охватить 60 квадратных метров. На месте трудились 12 спасателей, которые ликвидировали пламя примерно за час.

В ведомстве рассказали, что в результате инцидента пострадали три человека, проживавшие этажом выше. Они отравились продуктами горения. Их госпитализировали, но не уточняется, в каком состоянии. Всего из дома эвакуировали 20 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что очевидцы рассказали: мусоровоз горит в деревне Ладожский Трудпоселок. Автор видеоролика, судя по всему, был под впечатлением от происходящего и на протяжении всей съемки громко матерился. Он говорит, что огонь стоило начать тушить раньше, отметив, что бак может «бомбануть».