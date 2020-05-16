В Южной Корее зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусом

Теперь число зараженных в стране выросло до 11 037. Фото: Pixabay

Теперь число зараженных в стране выросло до 11 037. Фото: Pixabay

В Южной Корее зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь число зараженных в стране выросло до 11 037. При этом 9851 человек выздоровел, 262 скончались.

Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».