Утром на Народной улице перевернулась легковушка

Утром 6 мая в Невском районе произошло ДТП, в результате которого перевернулся легковой автомобиль.

По словам очевидцев, ДТП произошло на Народной улице. Легковушка снесла ограничительный забор трассы и перевернулся на левый борт.

«На Народной улице автомобиль проломил ограждение и прилег на левый борт», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.