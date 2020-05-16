Утром на Народной улице перевернулась легковушка

Утром на Народной улице перевернулась легковушка
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 6 мая в Невском районе произошло ДТП, в результате которого перевернулся легковой автомобиль.

По словам очевидцев, ДТП произошло на Народной улице. Легковушка снесла ограничительный забор трассы и перевернулся на левый борт.

«На Народной улице автомобиль проломил ограждение и прилег на левый борт», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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