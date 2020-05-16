В Петербурге умер врач, заболевший коронавирусом

Заведующий отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы Санкт-Петербурга №31 Виктор Парафило умер в возрасте 71 года от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на сайте учреждения.

«За время работы множеству пациентов с его помощью удавалось установить верный диагноз даже в самых сложных случаях и своевременно начать необходимую терапию, спасавшую им жизнь», — говорится в сообщении.

В Петербурге число зараженных коронавирусом достигло 9486, при этом скончались 74 человека. Вылечились 2005 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 628 228 человек. Скончались 308 642 человека, при этом 1 758 032 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 262 843 человек, умерли 2 418. При этом 58 226 пациентов вылечились.

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