На КАД произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие

В Выборгском районе произошло массовое ДТП, в результате которого пострадала женщина.

Как сообщили в УГИБДД, ДТП произошло на 110-м километре кольцевой автодороги (КАД) – съезд на улицы Руставелли и Культуры. По предварительной информации, участниками ДТП стали пять автомобилей, один из которых грузовой.

В результате происшествия пострадала женщина, она получила травмы средней степени тяжести.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.