В детской больнице на Васильевском охранники устроили поножовщину

Пострадавшего охранника в срочном порядке доставили в реанимацию. Его текущее состояние неизвестно. Фото: Baltphoto

Пострадавшего охранника в срочном порядке доставили в реанимацию. Его текущее состояние неизвестно. Фото: Baltphoto

В ночь на 16 мая в детской больнице №2 имени святой Марии Магдалины произошло чрезвычайное происшествие: подрались двое охранников.

Вызов правоохранителям поступил в 1:40. По словам заявителя, в доме №47 на 2-й линии Васильевского острова, — по этому адресу находится детское медицинское учреждение, — устроили поножовщину охранники. В результате стычки один из них получил серьезные повреждения, перепет АН «Оперативное прикрытие».

В полицию обратилась одна из сотрудниц больницы. Выяснилось, что нанес тяжелые повреждение коллеге 50-летний охранник, уроженец Вологодской области. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали в реанимацию городской больницы №3. Зачинщика конфликта задержали, его мотивы пока неизвестны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в метро неизвестный напал на пассажира, брызнув ему в лицо перцовым баллончиком.