В детской больнице на Васильевском охранники устроили поножовщину

В ночь на 16 мая в детской больнице №2 имени святой Марии Магдалины произошло чрезвычайное происшествие: подрались двое охранников.
Вызов правоохранителям поступил в 1:40. По словам заявителя, в доме №47 на 2-й линии Васильевского острова, — по этому адресу находится детское медицинское учреждение, — устроили поножовщину охранники. В результате стычки один из них получил серьезные повреждения, перепет АН «Оперативное прикрытие».
В полицию обратилась одна из сотрудниц больницы. Выяснилось, что нанес тяжелые повреждение коллеге 50-летний охранник, уроженец Вологодской области. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали в реанимацию городской больницы №3. Зачинщика конфликта задержали, его мотивы пока неизвестны.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в метро неизвестный напал на пассажира, брызнув ему в лицо перцовым баллончиком.