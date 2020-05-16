Известная ведьма Мэрилин Керро уходит от мужа

Знаменитая ясновидящая Мэрилин Керро призналась поклонникам, что приняла решение жить отдельно от супруга, норвежцы Марка Хансена.

31-летняя Керро объяснила, что у них с мужем сильно различаются взгляды, из-за чего пара постоянно конфликтует. При этом телезвезда оптимистично восприняла расставание, она считает, что сложившаяся ситуация предоставит каждому пространство для роста и развития.

Она так же подчеркнула, что дети не позволят им с Марком перестать быть семьей, и супруги сохранят дружеские отношения. Кроме того, экс-участница «Битвы экстрасенсов» отметила, что детям важно видеть родителей счастливыми, даже если они живут по отдельности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о разводе популярного певца Эмина с моделью и «Мисс Мордовией — 2004» Аленой Гавриловой. Бывшая супруга артиста подтвердила эту новость и попросила поклонников не тревожить её, пока она не придет в себя.