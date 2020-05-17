В Эстонии снимают режим чрезвычайного положения

Режим чрезвычайного положения в Эстонии снимут 18 мая.

Эстонские власти приняли решение снять режим чрезвычайного положения в стране, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу кабинета министров.

Решение о завершении чрезвычайного положения в Эстонии было принято в связи с тем, что распространение коронавируса в стране пошло на спад, что подтверждает местный департамент здоровья и ученый совет по борьбе с вирусом.

Ограничения, введенные во время ЧП, будут снимать постепенно. С 18 мая в стране продолжится ограничение на передвижение — гражданам можно находиться в общественных местах не более чем по двое, а социальная дистанция между другими лицами должна составлять не менее двух метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко продлил режим самоизоляции до 31 мая.