Дрозденко продлил режим самоизоляции до 31 мая

В регионе при этом сняли ряд ограничений, так что жизнь все-таки переменится.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что в регионе еще не готовы отказаться от режима самоизоляции, но некоторые ограничения можно смягчить. Все решения принимались с оглядкой на официальную статистику по количеству зараженных коронавирусом в тех или иных населенных пунктах.

В большинстве из них смогут начать работать большинство бизнесов, а также стоматологии и музеи. С 12 мая детям смогут делать прививки, а вот в школу дети в 2020 году уже не пойдут. Отмечается, что выпускникам разрешат посещать учреждения для получения консультаций в преддверии ЕГЭ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко рассказал о жизни Ленобласти после эпидемии. Он добавил, что в области разрешат почти всю торговлю. Все сотрудники, работающие в сфере торговли, будут обязаны носить маски и перчатки на работе.