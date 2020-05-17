Три российских бизнесмена вошли в топ богатейших жителей Великобритании

Российские миллиардеры Алишер Усманов, Роман Абрамович и Михаил Фридман попали в двадцатку самых богатых жителей Великобритании.

Рейтинг составили журналисты из британской газеты Sunday Times. Так, состояние Усманова, крупнейшего бенефициаром USM Holdings, оценивается в 11,68 млрд фунтов стерлингов (около 1,4 трлн рублей). Он занимает седьмое место в рейтинге. Издание отметило, что в этом году бизнесмен передал России 10,5 млрд рублей на борьбу с пандемией COVID-19. крупнейшим бенефициаром USM Holdings

Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман» оказался на 11-м месте в рейтинге с состоянием в размере 10,23 млрд фунтов стерлингов (911 млн рублей).

Основной владелец инвестиционной компании Millhouse и основной акционер Evraz Роман Абрамович находится на 12-й строчке рейтинга. В прошлом году он занимал девятое место. По данным газеты, стоимость его активов составляет 10,16 млрд рублей (905 млн рублей).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самый богатый человек планеты за день увеличил состояние на $6,4 млрд.