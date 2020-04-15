Самый богатый человек планеты за день увеличил состояние на $6,4 млрд

Основатель Amazon и по совместительству самый богатый человек в мире, Джефф Безос за сутки увеличил свое состояние почти на 6,5 миллиардов долларов.

Безосу удалось сделать это благодаря стремительному взлету акций Amazon. Об этом во вторник, 14 апреля, пишет издание Forbes. В этот день к моменту закрытия торгов на фондовой бирже Нью-Йорка акции Amazon подорожали на 5,3% и стали стоить $2,238 за штуку.

На сегодняшний день Безос является владельцем 11,2% акций. Таким образом, его состояние достигает 138 миллиардов долларов. Экс-супруга Джеффа, Маккензи, получившая долю акций при разводе, также за день стала богаче на $2,2 млрд, теперь её состояние равняется $44,8 млрд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самой богатой жительницей России вновь стала Елена Батурина, жена бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.