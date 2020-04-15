Самый богатый человек планеты за день увеличил состояние на $6,4 млрд

Самый богатый человек планеты за день увеличил состояние на $6,4 млрд
Фото: Wikipedia

Основатель Amazon и по совместительству самый богатый человек в мире, Джефф Безос за сутки увеличил свое состояние почти на 6,5 миллиардов долларов.

Безосу удалось сделать это благодаря стремительному взлету акций Amazon. Об этом во вторник, 14 апреля, пишет издание Forbes. В этот день к моменту закрытия торгов на фондовой бирже Нью-Йорка акции Amazon подорожали на 5,3% и стали стоить $2,238 за штуку.

На сегодняшний день Безос является владельцем 11,2% акций. Таким образом, его состояние достигает 138 миллиардов долларов. Экс-супруга Джеффа, Маккензи, получившая долю акций при разводе, также за день стала богаче на $2,2 млрд, теперь её состояние равняется $44,8 млрд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самой богатой жительницей России вновь стала Елена Батурина, жена бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
амазон богатство джефф безос финансы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Метро Петербурга не перейдет на круглосуточную работу в Пасхальную ночь
В Петербурге орудуют коронавирусные мошенники, выдающие «цифровые ...
Предпринимателю грозит срок до 10 лет за мошенничество в особо крупном размере
Американский микробиолог, отбывающий срок за убийство, просит выпустить его ...
Пятая часть зараженных коронавирусом в Хельсинки — сомалийцы
Благодатный огонь доставят в Москву из Иерусалима к пасхальному богослужению
Трамвайные вагоны военной поры приехали к «Блокадной подстанции»
Минздрав Финляндии не рекомендует носить тканевые маски