Батурина снова стала богатейшей женщиной России

Лидирующую позицию потеряла владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Об этом сообщает журнал Forbes с ссылкой на свой рейтинг.

Елена Батурина всегда была в лидерах данного рейтинга, но 20 февраля соосновательница Wildberries обошла вдову экс-мера Москвы в рейтинге, закрепившись на первом месте с показателем в 1,4 млрд долларов. На тот момент состояние Батуриной оценивалось в 1,2 млрд долларов.

Но за 1,5 месяца много поменялось. Состояние Бакальчук значительно уменьшилось и остановилось на значении в 1 млрд долларов. Причиной тому стало падения курса рубля и то, что Forbes не может оценивать Wildberries напрямую, так как компания не является публичной. Поэтому представители журнала ориентируются на стоимость активов других онлайн-ритейлеров, которые потеряли в цене.

Активы Батуриной находятся за границей, поэтому падение курса рубля на их стоимость сильно не повлияло. В настоящий момент ее состояние оценивается в 1,3 млрд долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Forbes представил список самых богатых россиянок.