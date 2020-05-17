«Мечты сбываются»: Плющенко показал, как выгоняет Рудковскую из дома

Олимпийский чемпион и музыкальный продюсер Евгений Плющенко опубликовал очередной забавный видеоролик на своей странице в Instagram. На кадрах звездный муж выталкивает жену за дверь из-за того, что та чихнула в доме во время пандемии Covid-19.

Новый ролик с участием Евгения Плющенко и Яны Рудковской успел собрать более сотни тысяч просмотров. Поводом для семейного расставания стал обычный чих. Существует риск, что в период сложной ситуации с коронавирусом такой рефлекс будет неправильно понят ― можно заподозрить, что чихающий является носителем болезни. Видимо, поэтому фигурист решил изолировать супругу.

Чтобы сбавить градус напряжения, супруги подставили на фон популярные реплики из советского мультфильма о приключениях Винни-Пуха.

«Мечта сбывается», ― написал Плющенко под видео.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что плющенко осваивает новую профессию на самоизоляции.