В Латвии нашли гигантский беспилотник, «сбежавший» в начале мая

Спустя две недели поисков, в Латвии нашли потерявшийся на территории страны огромный беспилотник, из-за которого ограничили движение по воздушному пространству.

Предполагалось, что аппарат потерял управление и хаотично перемещается, но его обнаружили застрявшим в ветвях деревьев. Причем беспилотник оказался там в день падения, 2 мая, около 20:00. О том, что дрон найден, журналистам рассказал представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айвис Винцев.

Беспилотник весом около 25 килограммов заметил очевидец, после чего на место происшествия незамедлительно прибыли специалисты АГА и представители компании-владельца техники, UAVFactory.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что UAVFactory принесла извинения за случившееся. В компании заявили, что в подобной ситуации дрон должен был сразу же выключиться.