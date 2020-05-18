В Латвии нашли гигантский беспилотник, «сбежавший» в начале мая

В Латвии нашли гигантский беспилотник, &#171;сбежавший&#187; в начале мая
К счастью, беспилотник не успел спровоцировать чрезвычайное происшествие. Фото: pixabay.com

Спустя две недели поисков, в Латвии нашли потерявшийся на территории страны огромный беспилотник, из-за которого ограничили движение по воздушному пространству.

Предполагалось, что аппарат потерял управление и хаотично перемещается, но его обнаружили застрявшим в ветвях деревьев. Причем беспилотник оказался там в день падения, 2 мая, около 20:00. О том, что дрон найден, журналистам рассказал представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айвис Винцев.

Беспилотник весом около 25 килограммов заметил очевидец, после чего на место происшествия незамедлительно прибыли специалисты АГА и представители компании-владельца техники, UAVFactory.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что UAVFactory принесла извинения за случившееся. В компании заявили, что в подобной ситуации дрон должен был сразу же выключиться.

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