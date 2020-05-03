В Латвии куда-то пропал дрон. Воздушное пространство страны закрыто

Ограничения будут действовать до тех пор, пока беспилотник не найдут.

Об этом стало известно 3 мая. Обо всем сообщили в агентстве гражданской авиации Латвии. В стране приняли решение о вводе ограничений на использование воздушного пространства на высоте до 5,9 тысяч метров после того, как беспилотник куда-то пропал накануне. О местоположении неконтролируемого дрона ничего неизвестно – эксперты предполагают, что он мог покинуть территорию страны. Топлива на полет должно хватит на 90 часов, а затем он рухнет на землю. Тех, кто видел дрон, просят сообщить властям.

Компания, выпустившая беспилотник, не понимает, почему он просто не выключился. Видимо, система дала сбой, за что производитель принес извинения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росгвардия следит за нарушителями самоизоляции благодаря беспилотникам. Информация передается нарядам, которые несут службу на маршрутах патрулирования.