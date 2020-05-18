Любовь Успенская призналась, что коронавирус унес жизни её близких

Любовь Успенская призналась, что коронавирус унес жизни её близких
Любовь Успенская. Фото: Instagram @uspenskayalyubov_official

Известная отечественная певица Любовь Успенская призналась, что совсем по-другому относится к угрозе коронавирусной инфекции после того, как болезнь затронула её знакомых и близких.

В разговоре с подписчиками артистка рассказала, что всерьез боится коронавируса и его последствий. «Это действительно серьезно… Это страшно», — написала Успенская. Она объяснила, что COVID-19 заразились сразу несколько её друзей и знакомых за границей, причем для некоторых из них болезнь стала смертельной.

Отметим, что на данный момент, согласно сведениям университета Хопкинса, количество зараженных коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 4,5 миллиона человек. Скончались свыше 300 тысяч пациентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Любовь Успенская раскритиковала шоу Ксении Собчак, рассказав, что последняя жаждет «крови и зрелищ».

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