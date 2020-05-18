Синоптик призвал россиян не надеяться на потепление до лета

Синоптик призвал россиян не надеяться на потепление до лета
Теплая погода наступит, в лучшем случае, с началом лета. Фото: pixabay.com

Главный специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда россиянам ждать наступления теплой летней погоды.

По словам специалиста, температурная норма в Центральной России установится только в последние дни мая. В разговоре с Национальной службой новостей Тишковец выразил надежду, что 31 мая ограничительные меры в России постепенно начнут снимать, а вместе с этим наступит не только календарное, но и климатическое лето.

Синоптик также предупредил, что грядущая неделя обещает быть аномального холодной для центральных регионов страны из-за огромного североатлантического циклона. Ночная температура может опускаться до нуля градусов, днем воздух, в среднем, прогреется до +13.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что май 2020 года в Петербурге стал одним из самых холодных за последние двадцать лет.

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