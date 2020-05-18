Минкомсвязи: через портал госуслуг за 6 дней оформили выплаты на 10 миллионов детей

Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года). Фото: pixabay.com

Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года). Фото: pixabay.com

За шесть дней с момента объявления Владимиром Путиным о выплатах всем семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно оформлены заявки на получение соцподдержки на 10 миллионов детей.

С момента появления услуги на отдельной странице портала, её популярность побила все рекорды. Таким спросом не пользовался ни один сервис госуслуг с момента запуска в 2009 году. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщают в Минкомсвязи РФ. В наиболее загруженные периоды оформлялось свыше 3 тысяч заявок ежеминутно.

В среднем, за все время работы каждую минуту подавали 1,5 тысячи заявлений. Единовременные выплаты начнут производиться с 1 июня текущего года, а обратиться за её получением можно до 1 октября 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на портале госуслуг также появился раздел, в котором медики, работающие с коронавирусными пациентами, могут оставить жалобу в случае неполучения стимулирующих выплат.