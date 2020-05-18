На Невском проспекте планируют ограничить скорость движения до 40 км/ч

На Невском проспекте планируют ограничить скорость движения до 40 км/ч
Невский проспект - одна из самых оживленных дорог в городе. Фото: Baltphoto

На главной улице Санкт-Петербурга, Невском проспекте, грядущей осенью планируют снизить скоростной режим до 40 километров в час.

Кроме того, проспект оборудуют видеокамерами, которые будут следить за соблюдением правил дорожного движения, а также барьерными ограждениями для повышения безопасности. Планами по усовершенствованию главной улицы города поделился глава администрации Центрального района Максим Мейксин в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург».

Отметим, что сейчас Невский проспект — одна из самых оживленных дорог города, движение там почти всегда затруднено. Как скажутся нововведения на трафике — неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что платными парковками с введением режима самоизоляции в Петербурге стали пользоваться на 60% реже. Сейчас паркуются в платной зоне только местные жители.

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