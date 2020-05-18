Мишустин: ситуация с коронавирусом в России остается непростой

Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, однако рост заболеваемости получилось остановить. Такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По его словам, несмотря на в целом непростую ситуацию с распространением Covid-19, динамика позитивная. И добавил, что об этом можно говорить «по самым настороженным оценкам».

В эфире телеканала «Россия 24» премьер отметил, что все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с доступностью вакцины против Covid-19 могут возникнуть проблемы. Такое опасение выразила гуманитарная организация «Врачи без границ».