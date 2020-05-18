Большинство жителей Петербурга работают из дома

На текущий момент 59% жителей Петербурга работают удаленно из-за режима самоизоляции.

Согласно онлайн-опросу HeadHunter, еще 31% петербуржцев работают в офисе или на предприятии в силу особенностей специальности. Еще 10% ответили, что вынуждены продолжать работу в обычном режиме, хотя это можно было бы делать и из дома.

Почти половина респондентов — 47% — признались, что им урезали зарплату, а большая часть опрошенных (82%) хотят сменить место работы в скором времени.

Большинство россиян, которые могут себе позволить уйти на удаленку, работают в сфере IT, интернета и телекоммуникаций — 77% работников этой сферы сейчас трудятся дистанционно. В сфере искусства, развлечений и массмедиа — 73%, в науке и образовании — 70%, в юриспруденции — 65%, в управлении персоналом — 61%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство россиянин недовольны работой на удаленке.