Большинство россиянин недовольны работой на удаленке

В целом, спрос на сотрудников на удаленных вакансиях вырос в два раза. Фото: pixabay.com

В целом, спрос на сотрудников на удаленных вакансиях вырос в два раза. Фото: pixabay.com

Часть россиян на фоне пандемии коронавируса и режима самоизоляции перешла на удаленный формат работы. Согласно данным опроса ВЦИОМ, их доля составила 16%.

Во время пандемии 54% россиян не работают, 27% продолжают ездить в офис или на предприятия. Исследование показало, что удаленной работой недоволен 61% россиян, а 36% опрошенных заявили, что им понравилось работать из дома.

Отмечается также, что для перехода на удаленную работу 19% граждан пришлось осваивать новые навыки.

За последние сутки в России зафиксировано 10 598 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране сейчас 262 843 зараженных, 2418 погибших, выздоровели 58 226 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 539 401 человек. Скончались 303 555 человек, при этом 1 711 250 пациентов выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.