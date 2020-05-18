Игонин прокомментировал желание Семака заключить выгодный контракт с «Зенитом»

Он считает, что будет найден компромисс.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. Обо всем рассказал бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Алексей Игонин в разговоре с Nevasport. Он отметил, что руководство клуба вполне может согласиться с требованиями тренера Сергея Семака, но игрок больше склоняется к тому, что сторону найдут компромисс. Игонин отметил, что специалист нравится болельщикам, а команда под его руководством показывает хорошие результаты.

Он также задался вопросом, хочет ли Семак влиять на трансферную политику клуба.

«Что касается Кокорина, есть руководители, которые смотрят намного шире. Нет врагов себе, нет руководителей, которые будут делать себе хуже, потому что они останутся без работы»,

— сказал Игонин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак рассказал, есть ли заразившиеся коронавирусом среди «сине-бело-голубых».