Ученые поведали о способе снизить смертность от коронавируса

В этом помогут разжижающие кровь препараты.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. Обо всем пишет газета The Telegraph. Врачи выяснили, что для снижения смертности от коронавируса нужно прописывать пациентам разжижающие кровь препараты, так как есть связь между свертываемостью крови и коронавирусом. К такому выводу эксперты пришли после того, как изучили легкие больных – у них отсутствовал кровопоток, чего допускать нельзя. При этом смерть часто наступала после дефицита кислорода в организме.

Разжижающие кровь препараты советуют давать тем, кто находится в критическом состоянии. Врачи верят, что смогут таким образом спасти не одну жизнь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов заявил, что в городе заболеваемость на убыль не идет. Несколько дней подряд количество зараженных превышало 500 человек.