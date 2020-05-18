Беглов заявил, что в городе заболеваемость на убыль не идет

Несколько дней подряд количество зараженных превышало 500 человек.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. Обо всем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он заявил, что количество заражённых в городе оставляет желать лучшего – заболеваемость на убыль не идет, несмотря на все принятые меры.

Глава города отметил, что с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели почти 13,8 тысяч человек, из них выздоровели на данный момент 7250 человек. При этом цифра с каждым днем растет.

То же можно сказать о статистике по всей стране. В России зарегистрировано 291 тысяча зараженных, летальных исходов 2,7 тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве опровергли популярный миф о коронавирусе. Отвечая на вопрос о связи между восприимчивостью к коронавирусу и резус-фактору крови, в Минздраве заявили, что на данный момент нет достоверной статистики, которая подтверждала или отрицала такое мнение.