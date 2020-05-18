На Маршала Захарова жесткое ДТП

Автомобили выглядят крайне помято. Непонятно, есть ли пострадавшие.

Все случилось в ночь с 18 на 19 мая. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на улице Маршала Захарова недалеко от дома номер 12. Там столкнулась иномарка с припаркованным грузовиком. Непонятно, в чем причина инцидента, но в результате «Мерседес» выглядит помятым. От удара легковушку отбросило в сторону других машин.

На место уже прибыли сотрудники правоохранительных и экстренных служб. Им предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося. Пока что сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском шоссе массовая авария: «Жигули» смяли два грузовика. Пользователи соцсетей считают, что мужчине очень повезло – он буквально заново родился.