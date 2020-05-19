До 21: в России решили поднять минимальный возраст продажи алкоголя

Совет Федерации рекомендовал кабинету министров повысить возраст продажи спиртного.

Обо всем стало известно во вторник, 19 мая. По словам первого замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерия Рязанского, Совфед рекомендовал российскому правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года.

Как сообщили РИА Новости, он подчеркнул, что в условиях сложной ситуации с коронавирусной инфекции нового типа тема здоровья граждан приобретает особую актуальность.

Сенаторы, по его словам, также просят Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Северной столицы блокировала доступ к сайтам по продаже алкоголя.Причиной этому стала потенциальная вероятность, что алкоголь будут покупать несовершеннолетние.