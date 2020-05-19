Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Единый тариф на поставку газа можно вводить только на едином рынке, но пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

Обо всем стало известно во вторник, 19 мая. По словам президента, пока такой интеграции нет, цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры. Он отметил, что вопросы тарифообразования могут быть обсуждены позднее на экспертном уровне.

Путин также подчеркнул, что Армения и Белоруссия не принимают предложенную общую формулу стран ЕАЭС к формированию цен на газ. И добавил, что формулу поддерживают Россия, Казахстан и Киргизия

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин считает Россию отдельной цивилизацией. Президент РФ отметил, что у страны есть свои мощные наработки, которые делают ее отдельной цивилизацией.

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