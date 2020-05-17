Путин считает Россию отдельной цивилизацией

Путин считает Россию отдельной цивилизацией
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент рассказал, какими видит будущее страны.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем президент России Владимир Путин рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он заявил, что Россия будет развиваться на базе самых современных технологий, но глава государства не исключает, что будет использован опыт других стран. Путин отметил, что у страны есть свои мощные наработки, которые делают ее отдельной цивилизацией. Президент заверил, что такого оружия нет ни у кого в мире. Он не согласен с тем, что в России плохо развита наука.

«Как мы это могли сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров? Это было бы абсолютно невозможно»,

— считает Путин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет. Кроме того, президент поручил с 20 мая еженедельно предоставлять доклад о ситуации в домах-интернатах и домах престарелых.

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