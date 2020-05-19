Прокуратура Петербурга обнаружила в Сети браконьерский сайт

Прокуратура Петербурга обнаружила в Сети браконьерский сайт
Использование электроудочек на территории Российской Федерации является нарушением административного и уголовного законодательства. Фото: pixabay.com

Прокуратура Красногвардейского района обнаружила на просторах интернета сайт, на котором пользователям в открытом доступе рассказывают, как сделать электроудочки для массовой ловли рыбы.

По сведениям ведомства, для получения информации не требуется регистрация или пароль. О всем необходимом для создания запрещенного средства ловли рыбы рассказывается бесплатно и без ограничения по сроку пользования. Отметим, что применение электроудочек становится причиной массового истребления рыбы и других жителей озер и рек.

Их использование наказуемо как административно, так и уголовно. Учитывая вышесказанное, прокуратура обратилась в суд, чтобы размещенные на сайте сведения признали запрещенными к распространению в России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ладожском озере «выловили» двоих браконьеров. Обоим грозит уголовная ответственность.

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