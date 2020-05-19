Петербург демонстрирует самый высокий рост количества зараженных COVID-19 в СЗФО

В целом по региону эпидемиологическая ситуация улучшается, хотя и остается тревожной. Фото: pixabay.com

В целом по региону эпидемиологическая ситуация улучшается, хотя и остается тревожной. Фото: pixabay.com

Информационный центр по мониторингу ситуации с эпидемией коронавируса в Северо-Западном федеральном округе подсчитал темпы удвоения заболеваемости по состоянию на 19 мая.

Центр предоставил графики, на которых демонстрируется возможная динамика выявления заболевших, то есть через сколько дней удвоится нынешнее число заболевших, если текущие темпы роста сохранятся. Лидирующими регионами по СЗФО являются Петербург, Калининградская, Новгородская и Псковская области. В них удвоение числа зараженных фиксируется раз в 9 дней.

Тем не менее, темпы распространения падают, неделей раньше удвоение происходило раз в 8 дней. Замедляется распространение заболевания также в Карелии — там удвоение прогнозируют в 11 дней, тогда как раньше число зараженных вырастало вдвое раз в 7 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у людей, переболевших атипичной пневмонией 2003 года, обнаружена устойчивость к COVID-19.