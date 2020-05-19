Найдены невосприимчивые к Covid-19 люди

Возможно, у тех, кто перенес эту болезнь во время прошлой эпидемии в начале XXI века, есть иммунитет к COVID-19. Фото: pixabay

Возможно, у тех, кто перенес эту болезнь во время прошлой эпидемии в начале XXI века, есть иммунитет к COVID-19. Фото: pixabay

Людям, переболевшим атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, может быть не страшна инфекция COVID-19. К такому выводу пришли ученые.

Они выяснили, что заражение вирусом SARS-CoV, вызывающим острый респираторный синдром, стимулирует выработку антител, которые успешно мешают инфекции нового типа заражать здоровые клетки. Таким образом, люди, перенесшие эту болезнь, могут иметь иммунитет к коронавирусу.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature, специалисты надеются, что это антитело поможет создать средство для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России приостановили вакцинацию из-за эпидемии коронавируса.