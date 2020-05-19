Александр Дрозденко остался в пятерке лидеров «Индекса власти»

При этом сами ленинградцы, хотя и жалуются на проблемы, довольны решениями Дрозденко. Фото: Online47.ru

При этом сами ленинградцы, хотя и жалуются на проблемы, довольны решениями Дрозденко. Фото: Online47.ru

Согласно результатам майского исследования аналитиков-политологов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вошел в пятерку рейтинга губернаторов.

Аналогичную позицию глава региона и занимал и месяц назад — внушающая уважение стабильность. Издание Online47.ru изучило работу экспертов аналитического агентства «Давыдов.Индекс», которые оценивают деятельность политиков «удаленно», и показало плюсы и минусы такого подхода.

Журналистов удивило, что Дрозденко остался на прежнем месте с прежним количеством баллов, хотя за промежуток времени между первым и вторым «Индексом власти» случилось множество важных событий. Так, область из своего бюджета стала помогать семьям с детьми, до получения федеральной помощи, поддержка МСП также начала действовать сразу, до получения указа, но точно в соответствии с решениями правительства страны.

Кроме того, Ленобласть одной из первых стала смягчать ограничительные меры, ввиду положительной динамики, причем с крайне продуктивным разделением на «зоны». Все эти достижения, осуществленные благодаря усилиям Дрозденко, почему-то не отразились на экспертном мнении о политике, подытожили в издании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18 мая состоялась прямая линия, в которой Дрозденко выслушал проблемы жителей Ленобласти и ответил на накопившиеся вопросы.