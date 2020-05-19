Латинская Америка может стать следующим эпицентром COVID-19

Латинская Америка может стать следующим эпицентром COVID-19
Бразилия. Фото: pixabay

Новым эпицентром пандемии коронавирусной инфекции рискует стать Латинская Америка.

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, статистика по числу заражений коронавирусом в Латинской Америке с каждым днем становится все более тревожной.

В бразильском подразделении «Врачей без границ» заявили, что за последние несколько недель уровень заболеваемости и смертности из-за COVID-19 в странах Латинской Америки бьет все местные рекорды.

Издание пишет, что в Лиме (Перу) смертность увеличилась в два раза с начала пандемии. Этот показатель аналогичен худшему месяцу пандемии в Париже.

В городе Манаус (Бразилия), население которого составляет два миллиона человек, смертность увеличилась в три раза. Город Гуаякиль (Эквадор), где смертность выросла в пять раз с прошлых лет, может превратиться во второй Нью-Йорк.

По словам одного из врачей в Сан-Паулу, в Бразилии могут умереть около ста тысяч человек, а «худшее еще впереди».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России зафиксировано 9263 новых случая коронавируса.

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