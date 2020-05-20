Россиян предупредили о маскирующихся под курьеров кибермошенниках

Россиян предупредили о маскирующихся под курьеров кибермошенниках
Эксперты советуют не вестись на большие скидки. Фото: pixabay

Россияне стали активнее пользоваться услугами курьерской доставки в период режима самоизоляции. Мошенники решили воспользоваться доверчивостью граждан.

Злоумышленники размещают рекламу какого-либо магазина, в котором якобы продают товары по заниженной стоимости. Переходя на фейковый сайт, дизайн которого обычно схож с «настоящим», доверчивый пользователь оставляет свои личные данные.

Как сообщили «Извести», ежедневный оборот такой «курьерской схемы» превышает 200 тыс. рублей.

Гражданам советуют не вестись на большие скидки, при общении с продавцом не переходить из площадки сервисов объявлений в мессенджеры, а также внимательно изучать сайты, делая онлайн-покупки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники придумали новый способ обмана на сайтах бесплатных объявлений.

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