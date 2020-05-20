В Пулково в среду отменили 11 рейсов

В петербургском аэропорту Пулково сегодня отменили 11 рейсов, из которых два — международные. Извинения связаны со сложной ситуацией по коронавирусу.

Обо всем стало известно в среду, 20 мая. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, пассажиры не полетят в Сочи, Сыктывкар, Анапу, Краснодар, Ижевск, Апатиты, Симферополь, Череповец и Воронеж. Кроме того, отмененными значатся рейсы в Кишинев (Молдова) и Бухару (Узбекистан), хотя зарубежное авиасообщение в России приостановлено с конца марта.

Вылеты не состоялись у таких авиакомпаний как Red Wings, «Северсталь», «РусЛайн», «Ижавиа».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о прилете в Петербург вывозных рейсов из Узбекистана и Франции.