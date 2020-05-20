В России возбудили первое уголовное дело из-за невыплат компенсаций медикам

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с зараженными Covid-19 пациентами.

Все произошло в Краснодарском крае. Уголовное дело было передано во второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления Следственного комитета.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, по данным следствия, из-за того, что руководство медучреждения в Армавире допустило халатность, работающие с больными коронавирусом врачи не получили стимулирующие выплаты вовремя и в полном объеме.

Таким образом, права медработников были нарушены. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в российских больницах нашли 11 тысяч нарушений пожарной безопасности. Чаще всего в ходе проверок встречались захламленные пути эвакуации.