В России возбудили первое уголовное дело из-за невыплат компенсаций медикам

В России возбудили первое уголовное дело из-за невыплат компенсаций медикам
Права медработников были нарушены. Фото: pixabay

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с зараженными Covid-19 пациентами.

Все произошло в Краснодарском крае. Уголовное дело было передано во второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления Следственного комитета.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, по данным следствия, из-за того, что руководство медучреждения в Армавире допустило халатность, работающие с больными коронавирусом врачи не получили стимулирующие выплаты вовремя и в полном объеме.

Таким образом, права медработников были нарушены. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в российских больницах нашли 11 тысяч нарушений пожарной безопасности. Чаще всего в ходе проверок встречались захламленные пути эвакуации.

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