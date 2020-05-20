Голикова допустила ослабление ограничений в 17 регионах

Семнадцать регионов страны могут приступить к смягчению ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.
Обо всем стало известно в среду, 20 мая. Такие выводы были сделаны исходя из коэффициента распространения вируса.
Как сообщили РИА «Новости», Голикова отметила, что в целом в стране замечено замедление темпов прироста новых случаев заражения инфекцией COVID-19. Значительное снижение наблюдается в Москве.
Она также добавила, что остаются и субъекты, в которых наблюдается некоторый рост заболеваемости.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России разрабатываются 47 вакцин от коронавирусной инфекции нового типа.