Голикова допустила ослабление ограничений в 17 регионах

Голикова допустила ослабление ограничений в 17 регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросам коронавируса. Скриншот

Семнадцать регионов страны могут приступить к смягчению ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

Обо всем стало известно в среду, 20 мая. Такие выводы были сделаны исходя из коэффициента распространения вируса.

Как сообщили РИА «Новости», Голикова отметила, что в целом в стране замечено замедление темпов прироста новых случаев заражения инфекцией COVID-19. Значительное снижение наблюдается в Москве.

Она также добавила, что остаются и субъекты, в которых наблюдается некоторый рост заболеваемости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России разрабатываются 47 вакцин от коронавирусной инфекции нового типа.

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