В Петербурге назвали имя главы комитета по транспорту

В Петербурге назвали имя главы комитета по транспорту
Экс-глава комитета продолжает работать в транспортной системе. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Должность занял Кирилл Поляков.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Максима Соколова. Он представил коллективу комитета по транспорту его нового руководителя – Кирилла Полякова. До этого он занимал высший пост в автономной НКО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Соколов отметил, что Поляков – незаменимый сотрудник с огромным опытом. Сам новый глава ведомства признал, что впереди его ждет много работы. Он надеется, что удастся сохранить потенциал транспортного комплекса во время пандемии.

Напоминаем, что экс-глава комитета Александр Головин продолжит работать в городской транспортной системе – теперь он курирует авиатранспортный блок в качестве председателя совета директоров АО «Аэропорт «Пулково».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Роспотребнадзора заявила об остановке роста заболеваемости Covid-19 в России.

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