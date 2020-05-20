Россиян просят помнить о мошенниках, которые активизировались во время пандемии

Россиян просят помнить о мошенниках, которые активизировались во время пандемии
Мошенники часто звонят на телефон. Фото: Pixabay

Сбербанк выявил сразу несколько новых способов обмана.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов, пишут РИА Новости. Он отметил, что в последнее время участились случаи мошенничества, так как преступники любят использовать непростые времена для своих схем. Некоторые из них звонят и предлагают удаленную работу – для приема нужно лишь заполнить анкету. Как результат, доверчивый россиян сам передает злоумышленникам своим личные данные. Затем у гражданина просят деньги за обработку документов.

Другие обещают вернуть НДС. Они публикуют убедительные якобы новостные ролики, в которых просят зайти на определенный сайт и зарегистрироваться там.

«На фоне коронавируса стали активно появляться интернет-компании, которые предлагают клиентам воспользоваться волатильностью криптовалют и сулят большую прибыль»,

— рассказал Кузнецов еще об одной схеме.

Лучше всего игнорировать звонки с подозрительных номеров и проверять всю информации в официальных источниках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожилая петербурженка перевела «банковским» мошенникам почти два миллиона.

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