Россиян просят помнить о мошенниках, которые активизировались во время пандемии

Сбербанк выявил сразу несколько новых способов обмана.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов, пишут РИА Новости. Он отметил, что в последнее время участились случаи мошенничества, так как преступники любят использовать непростые времена для своих схем. Некоторые из них звонят и предлагают удаленную работу – для приема нужно лишь заполнить анкету. Как результат, доверчивый россиян сам передает злоумышленникам своим личные данные. Затем у гражданина просят деньги за обработку документов.

Другие обещают вернуть НДС. Они публикуют убедительные якобы новостные ролики, в которых просят зайти на определенный сайт и зарегистрироваться там.

«На фоне коронавируса стали активно появляться интернет-компании, которые предлагают клиентам воспользоваться волатильностью криптовалют и сулят большую прибыль»,

— рассказал Кузнецов еще об одной схеме.

Лучше всего игнорировать звонки с подозрительных номеров и проверять всю информации в официальных источниках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожилая петербурженка перевела «банковским» мошенникам почти два миллиона.