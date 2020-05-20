В конце мая в Петербурге откроется велопрокат

В конце мая в Петербурге откроется велопрокат
В дальнейшем компания планирует расширяться: к следующему году велосипедов уже может быть 4-5 тысяч. Фото: pixabay.com

Уже в конце мая жители и гости Северной столицы смогут взять велосипеды напрокат, рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Обеспечит горожан велосипедами прокатная компания «Смарт Групп». На первых порах будет доступно пятьсот велосипедов, но уже к июлю парк вырастет до тысячи. В первую очередь, велосипедами обеспечат Василеостровский и Петроградский район, а также — частично, — Калининский, Красногвардейский, Центральный, Адмиралтейский и Приморский район. Отдельная велопарковка появится в парке 300-летия.

Прокатиться на велосипеде сможет любой желающий, зарегистрировавшись в системе. Пользоваться им можно также, как каршерингом или арендными самокатами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские велосипедисты предлагают создать в городе экстренные велополосы по аналогии с Европой.

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