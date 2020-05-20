В Калининграде запустили сборку нового кроссовера KIA XCeed

Завод «Автотор», базирующийся в Калининграде, запустил производство нового купе-кроссовера KIA XCeed, которые отправятся на отечественный авторынок.

Пока что подробной информации о комплектациях и ценах нет, её объявят ближе к началу продаж. Старт намечен на 1 июня текущего года, объявили в пресс-службе KIA. Известно, что для российского рынка будут доступны два варианта бензиновых двигателей, мощностью 140 и 200 лошадиных сил. Кроме того, все модели имеют привод на переднюю ось.

Дизайн автомобиля выполнен в классическом стиле европейских купе, посадка за рулем станет более спортивной за счет низкой подушки водительского сиденья и увеличенного дорожного просвета. Обзорность у KIA XCeed будет лучше, чем у хэтчбека, а вместительность — на уровне лучших европейских кроссоверов.

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