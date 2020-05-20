Россияне перестали покупать автомобили в кредит

Автокредитов в апреле выдали в пять раз меньше, чем обычно.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщает агентство «Автостат». В апреле в кредит россияне купили 17,5 тысяч автомобилей, что в 5,3 раза меньше, чем за аналогичный период в 2019 году. Больше всего машин купили в Кемеровской и Свердловской областях. В топ также попали петербуржцы – 800 сделок было оформлено именно в Северной столице.

Такое в последний раз было во время кризисного января 2015 года, тогда продажи машин в кредит упали на 84,3%. Впрочем, нет ничего странного – в связи с распространением коронавируса доходы граждан упали и сейчас им не до крупных покупок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Почта России закупила автомобили LADA Largus на 1,2 млрд. Благодаря льготным условиям от ВТБ Лизинг Почта России смогла в краткие сроки заключить лизинговый договор и поддержать российский автопром.