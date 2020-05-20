Актер из фильма «Сумерки» скончался в возрасте 30 лет

Актер из фильма &#171;Сумерки&#187; скончался в возрасте 30 лет
Причины смерти актера и его подруги неизвестны. Фото: pixabay.com

Актер Грегори Тайри Бойс и его подруга найдены мертвыми в квартире молодого человека в Лас-Вегасе. Грегори скончался на 31-м году жизни.

Правоохранительные органы подтвердили гибель пары еще 13 мая, но огласку произошедшее получило только сейчас, передает издание CNN. При этом полицейские уточнили, что обстоятельства смерти не натолкнули их на какие-либо подозрения, офицеры уверены, что это не криминал.

Тем не менее, причину смерти актера и его подруги озвучивать не стали. Известно, что незадолго до гибели Бойс строил планы по открытию собственного заведения. У актера осталась 10-летняя дочка Алайя, у погибшей девушки был маленький сын. Грегори Бойс снялся в эпизодической роли популярной киносаги о вампирах «Сумерки».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в возрасте 56 лет ушел из жизни Сэм Ллойд-младший, известный по роли Теда в сериале «Клиника». Актер боролся со злокачественной опухолью мозга.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кино смерть сумерки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ВОЗ предупреждает о второй волне пандемии COVID-19
Little Big стали фаворитами «Евровидения-2020»
Более 500 жителей Петербурга за неделю пострадали от укусов клещей
Актер из фильма «Сумерки» скончался в возрасте 30 лет
Пугачева восхитила Галкина модным образом и модельной походкой
Для пожилых пациентов с COVID-19 в «Ленэкспо» отвели отдельную секцию
В Москве попал в страшное ДТП спорткар Merсedes за 14 млн рублей
Депутат от КПРФ предложил Смольному сократить расходы на госуправление и ...