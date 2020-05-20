Актер из фильма «Сумерки» скончался в возрасте 30 лет

Актер Грегори Тайри Бойс и его подруга найдены мертвыми в квартире молодого человека в Лас-Вегасе. Грегори скончался на 31-м году жизни.

Правоохранительные органы подтвердили гибель пары еще 13 мая, но огласку произошедшее получило только сейчас, передает издание CNN. При этом полицейские уточнили, что обстоятельства смерти не натолкнули их на какие-либо подозрения, офицеры уверены, что это не криминал.

Тем не менее, причину смерти актера и его подруги озвучивать не стали. Известно, что незадолго до гибели Бойс строил планы по открытию собственного заведения. У актера осталась 10-летняя дочка Алайя, у погибшей девушки был маленький сын. Грегори Бойс снялся в эпизодической роли популярной киносаги о вампирах «Сумерки».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в возрасте 56 лет ушел из жизни Сэм Ллойд-младший, известный по роли Теда в сериале «Клиника». Актер боролся со злокачественной опухолью мозга.