В четверг 21 мая жителей Ленобласти ждет мокрый снег

В четверг, 21 мая, жителей Ленинградской области ждет ненастная погода: в регионе пройдут дожди, переходящие в мокрый снег.

Об этом ленинградцев предупреждают в областном управлении МЧС, ссылаясь на прогнозы метеорологов. Так, ночью и утром местами ожидаются сильный дождь и мокрый снег, возможно налипание мокрого снега. В течение дня стоит ожидать умеренных осадков.

Холодный северный и северо-восточный ветер будет достигать 8-13 м/с, иногда с порывами до 15-17 м/с. Ночная температура воздуха составит 0…+5 градусов, днем — всего +5…+10 градусов, местами возможно прогреется до +12. Атмосферное давление в пределах нормы, ночью немного понизится, днем будет повышаться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплая погода начнет возвращаться в Санкт-Петербург только на следующей неделе.