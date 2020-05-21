«Это бред»: Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

Врач Александр Мясников назвал чушью утверждения о том, что две стороны медицинских масок предназначены для разных целей.

Слова телеведущего приведены на YouTube-канале стопкоронавирус.рф. Специалист рассказал, что подобные заявления могли сделать только теоретики заговоров или фантазеры-психи.

«Якобы, если Вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред», — заявил Мясников.

Врач заверил, что защитную маску можно надевать любой стороной. Главное, чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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