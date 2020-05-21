Врач назвала группу людей с повышенным риском смерти от COVID-19

Врач назвала группу людей с повышенным риском смерти от COVID-19
Лишний вес способствует развитию других хронических заболеваний. Фото: pixabay.com

Пациенты с нарушениями обмена веществ входят в группу людей с повышенным риском смерти от коронавирусной инфекции.

Как сообщает RT, ссылаясь на директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Наталью Мокрышеву, в группу риска также входят люди с сахарным диабетов, полиорганными нарушениями, болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями.

По словам эксперта, ожирение выявлено у восьми миллионов россиян, еще у 19 миллионов человек предиабет. Плюс еще 30 миллионов находятся в зоне риска из-за ожирения, еще 40% населения имеют опухоли щитовидной железы.

Эксперт посоветовала таким пациентам соблюдать здоровый образ жизни, принимать витамины и пить много воды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ предупредили о рисках для курильщиков из-за коронавируса.

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