Полина Гагарина показала танец с «Пухляшом» под Uno

Российская певица Полина Гагарина поделилась с подписчиками видео, на котором танцует с Дмитрием Красиловым (Пухляш).

Ролик звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Пухляш и Гагарина танцевали под песню группы Little big «Uno».

Артистка отметила в Сети, что никто бы не подумал, что так пройдет Евровидение-2020. Также она назвала участников петербургской группы талантливыми, остроумными и оригинальными.

В комментариях подписчики отметили, что певица хорошо двигается, а также синхронно выполняет движения с Пухляшом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Пухляш» из клипа Little Big попал в Forbes.