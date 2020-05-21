Полина Гагарина показала танец с «Пухляшом» под Uno

Полина Гагарина показала танец с &#171;Пухляшом&#187; под Uno
Гагарина и Пухляш. Фото: скриншот Instagram/gagara1987

Российская певица Полина Гагарина поделилась с подписчиками видео, на котором танцует с Дмитрием Красиловым (Пухляш).

Ролик звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Пухляш и Гагарина танцевали под песню группы Little big «Uno».

Артистка отметила в Сети, что никто бы не подумал, что так пройдет Евровидение-2020. Также она назвала участников петербургской группы талантливыми, остроумными и оригинальными.

В комментариях подписчики отметили, что певица хорошо двигается, а также синхронно выполняет движения с Пухляшом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Пухляш» из клипа Little Big попал в Forbes.

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