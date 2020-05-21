В Петербурге сотрудника ФСИН подозревают в сбыте наркотиков

В Петербурге сотрудника ФСИН подозревают в сбыте наркотиков
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 30 п. «б» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). Фото: spb.sledcom.ru

Следственные органы подозревают 42-летнего врача, работающего в медсанчасти УФСИН по Петербургу и Ленобласти, в сбыте наркотических веществ.

По информации правоохранителей, подозреваемый сговорился с бывшим заключенным 35 лет, который предложил медику организовать незаконный сбыт наркотиков. Тот согласился, и 20 мая уголовник передал врачу не меньше 7 граммов гашиша в вестибюле станции метро «Ладожская».

В этот же день подозреваемый зашел на территорию исправительной колонии вместе с запрещенными веществами, что сразу же пресекли сотрудники безопасности ФСИН. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для врача и предъявления обвинений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что троих жителей Пушкина, обвиняемых в производстве наркотиков, хотят посадить минимум на 15 лет. При задержании у молодых людей изъяли более 4 кг синтетических наркотиков.

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